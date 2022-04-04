用家到上水買華懋樓　三房呎價9424

樓價持續回落，北區有屋苑呎價呎穿10,000元。中原地產陳誠業說，上水維也納花園1座高層G室，實用面積677平方呎，三房連套房間隔，開價約680萬元，終減價42萬元，以638萬元易手，實用呎價約9,424元。代理透露，買家為用家。

據了解，原業主於2006年以約200萬元購入上址，持貨16年，現賬面獲利438萬元離場，物業期內升值約219%。

資料顯示，維也納花園由華懋發展，位於吉祥街1號，於1993年開始入伙，建有3座，提供288個單位，實用面積由478平方呎起，至最大736平方呎。

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