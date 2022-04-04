【虛擬經濟】調查：本港加密貨幣滲透率逾兩成 排亞太區第三　

加密貨幣交易平台Gemini近日發表一項調查指，亞太市場加密貨幣滲透率急增，香港在亞太市場中排名第三，當中逾半數去年首次購買加密貨幣。

Gemini於去年11月至今年2月期間在全球20個國家合地區訪問約2.93萬人，調查他們對加密貨幣和交易所的認識、持有及交易加密貨幣看法等。調查顯示，亞太市場區內加密貨幣滲透率有差異，印尼約41%受訪者持有加密貨幣，而新加坡以30%緊隨其後。香港則排行第三，加密貨幣滲透率約24%，持有者中約37%為女性。

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調查亦顯示，持有加密貨幣的香港受訪者中，約51%是去年首次購買加密貨幣，僅次於印度的54%為亞太地區第二高。

調查表示，香港和新加坡的監管機構表示願意仔細考慮監管並為加密貨幣業務提供更大的透明度，雖然香港及新加坡當局都對散戶投資加密貨幣持謹慎態度，但其對加密貨幣的相對開放性，導致兩地加密貨幣採用率都高於歐洲。機構估計，印尼及印度加密貨幣採用率較高可能是受到其貨幣曾貶值歷史的影響。

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責任編輯：龍紀瑩