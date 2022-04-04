青年廣場「職場體驗計劃@YS」推跨部門實習體驗  現已接受報名

隨著「斜槓族(Slasher)」的興起，青年人皆希望透過嘗試不同行業發掘興趣，以探索未來的事業路向。今年青年廣場「職場體驗計劃@YS」便以「一份實習，無限體驗」為主題，加入多元化的實習體驗，讓參加者不但能體驗一個部門的工作，更有機會參與其他部門的職場訓練。



「職場體驗計劃@YS」由即日起至4月10日開始接受報名。實習工作為期六個星期，成功獲聘的實習生將可於6月至7月期間於青年廣場的各個部門體驗職場生活，包括Y旅舍、設施管理部及營運部等，全面體驗不同部門的工作。憑藉青年廣場擁有場地及旅舍的優勢，實習生除可體驗不同部門的日常工作外，更可透過跨部門的工作體驗，了解場地管理、旅舍管理及市場推廣等行業，從中探索自己的興趣及技能，發掘多元的事業路向。

青年廣場一直致力提供一個輕鬆、可靠及安全的環境，讓青年人發展潛能，一展所長。該機構希望透過每年舉辦職場體驗計劃，為青年人提供實習工作機會，讓他們能及早體驗職場生活及思考前途，並根據自己的才能、興趣及素質，選擇適合自己的職業路向，並從中建立自信，為未來進入職場作好準備。

透過參與上年度「職場體驗計劃@YS」，曾於青年廣場Y旅舍內工作的實習生張樂怡稱：「透過『職場體驗計劃@YS』，讓我首次接觸與旅遊業相關的工作，從中學習不少待客的技巧，例如解答客人的查詢及滿足住客的需求等，亦令我對旅舍營運有更深的了解。」

曾於青年廣場營運部實習的陳智豪表示：「參加『職場體驗計劃@YS』，讓我發現自己較喜歡與人接觸的工作。除了能夠體驗不同部門的互動方式，我亦學懂了換位思考不同角色在工作上的考量，對我選擇未來的職業路向有很大的幫助。」



2022年度「職場體驗計劃@YS」詳情︰

招募日期︰即日起至 4月10日(星期日)

遴選日期︰2022年 5月

實習日期：2022年6月20日至7月31日(共六星期)

詳情及報名：https://www.youthsquare.hk/join_us



(特約)