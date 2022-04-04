【清明節】疫情萌生代客掃墓服務　最貴超過1000元連「代哭」

▲ 內地近一兩年出現了「代客掃墓」、「雲拜祭」等服務。（資料圖片）

不少華人都習慣「春秋二祭」，會在一年一度的清明節掃墓。不過在中國大陸，受累於新冠肺炎疫情，這個傳統習俗亦出現改變。有報道指，內地近一兩年出現了「代客掃墓」、「雲拜祭」等服務，顧客甚至可要求「代哭」。

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綜合中台傳媒報道，由於新冠肺炎疫情反覆，中國民政部日前要求各地暫停清明集中祭祀、骨灰撒海、守靈告別等集體活動，但網上掃墓、代客拜祭等服務則應運以生。除了有一些地方的公墓推出「代客掃墓」外，各大網絡平台的「代掃墓」、「代哭」等業務愈來愈多，甚至還出現了「雲拜祭」的App。

最貴可超過1,000元

這些代客掃墓的服務非常多，包括送鮮花、擦墓碑、敬酒、聊天等一系列服務，而且價格範圍亦相當闊，由200元至1000元人民幣（約246至1,231港元）不等。超過1000元的服務包括代聊天、代倒酒、代嚎啕大哭。有些商戶更提出可在服務期間拍攝影片、拍照，甚至是即時視像對話發送哀思等。

報道拍，有人特別因此成立工作室，開始大量接單，需求十分龐大，客人需要提前預約。工作室也表示，很多時候客人要求不多，只是打掃墳墓、上香、獻花，自己拍張照片後就可以完成任務。

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責任編輯：葉泳珊