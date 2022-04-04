白宮警告氣候變化損害經濟 世紀末或每年失逾15萬億

美國總統拜登重視環保措施，他亦承諾任內盡力應對氣候變化議題。美國白宮公布氣候變化評估，警告美國到本世紀末時，或因氣候變化每年損失2萬億美元（約15.6萬億港元）。美國白宮管理和預算辦公室（OMB）官員表示，若溫室氣體排放量繼續有增無減，未來損失之大令當前損失亦相形見絀。

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白宮周日（3日）公布評估指，至本世界末時，氣候變化導致的洪水、火災及乾旱災害或大幅削減美國聯邦政府每年預算。OMB指，屆時氣候變化或導致損失總計7.1%的年收入，相當於現時每年2萬億美元。

OMB氣候科學官員Candace Vahlsing及首席經濟學家Danny Yagan警告，氣候變化威脅全美社區，洪水、乾旱、極端高溫、颶風等影響美國經濟及民眾生活。他們指，若溫室氣體排放繼續有增無減，未來損失數目令當前損失在相較之下亦相形見絀。

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美國當局分析發現，美國聯邦政府屆時每年或額外花費250億至1,280億美元（約1,950億至9,984億港元），於沿海救災、洪水、農作物、醫療保險、撲滅山火及聯邦設施維護等項目上。OMB表示，山火增加或令美國政府的滅火成本每年增加15.5億至96億美元（約120.9億至748.8億港元）。隨著海平面上升，近1.2萬座聯邦政府建築物或被淹沒，相關重建成本亡接近440億美元（約3,432億港元）。

美國西部熱浪及乾旱去年創新紀錄，導致兩場大規模山火發生，加州及俄勒岡州（Oregon）分別出現州內史上最大火災。美國國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）3月時曾表示，嚴重乾旱情況自2020年中席捲美國西部部分地區，情況或會在今年春季持續甚至惡化。

外界預料到本世紀末時，全球氣溫將較工業化前平均高最少2攝氏度。

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責任編輯：李俊儀