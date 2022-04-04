【基金表現】首季原油ETF勁升四成 專家指宜小注吼位低吸

▲ 晨星統計，首季大贏家的零售基金是包括原油EFF等能源產品。

據晨星統計本港市面逾千隻零售基金，首季表現最好的產品，集中在原油ETF等能源產品，冠軍基金更勁升逾四成。另外，另一逆市跑贏類別是拉丁美洲基金，例如滙豐（HSBC）旗下巴西基金勁彈逾三成。專家建議，小投資者可趁油價，以及巴西股票回調而冷敲低吸，但扒冷族欲趕乘升市快車只宜小注。

光大證券國際基金策略師梁健兒回應本報查詢指，第一季最標青基金主要為原油ETF等能源產品。原油ETF表現向好，主因受俄烏戰爭影響令油價大升，紐約期油由年初大約75美元、一度升至最高130美元，目前仍處於100美元水平，原油ETF跟隨油價急升而造好。

另方面，單一市場基金亦跑贏，尤其是一眾巴西基金。梁健兒拆解，俄羅斯入侵烏克蘭，歐美對俄國實施多方面制裁，刺激原油、金屬及農產品等商品價格急漲，令資源出口國的巴西受惠，利好當地股市反彈。

美國將從戰略儲備中每日釋放100萬桶石油【下一頁】

問及散戶應否追買押注油股等能源基金，梁健兒認為，目前油價已升至較高水平，而俄烏戰事正進行多次和談，市場預料第2季有望停火。同時，各國為降低油價及對俄羅斯能源的依賴，努力增加潛在的石油供應，事實上，美國總統拜登將大舉釋放石油儲備等，紐約期油於上周急挫近13%，為兩年最大的單周跌幅，全球甚至加快拓展再生能源，均可能令油價受壓，持重貨可趁高減持。然而，預料油價短線的急跌空間不大，短線若油價出現較明顯的調整，則可考慮當油價跌穿百關、即約90美元水平時，不妨買入原油ETF作短炒區間操作。

至於散戶想搶乘巴西基金的升市尾班車，梁健兒提醒，只宜趁回調而小注冷敲。畢竟巴西受惠農產品及物料價格上升，或帶動出口，有助當地經濟改善。惟巴西央行自去年3月起，已連續9次加息至10.75厘，可是，2月份通脹的按年升幅仍高達10.54%，反映當地仍未能控制高通脹問題。此外，巴西於10月將進行總統大選，政治因素亦將左右市場投資氣氛。

陸金所香港聯同四基金公司推指定ETF交易優惠【下一頁】

梁健兒補充，巴西聖保羅指數自去年中高位，已開始調整，至今年初才從低位反彈，但仍未重返去年中水平。不過，巴西股市的估值仍算合理，若再受惠資源價格上升，當地股市有望進一步反彈，可趁調整時小注跟進。

相反，首季的大輸家是押注俄股等新興市場基金，最差的更急挫六成。梁健兒警告，絕不宜撈底博絕地反彈，皆因表現最差的基金均為俄羅斯基金，以及相關的東歐基金、尤其是以投資俄股為主的新興市場產品。受俄烏危機影響，俄股的前景明顯轉差。再者，俄羅斯受歐美多國抵制，普京亦禁止外資賣出股票，因此不少業界已暫停俄羅斯及東歐基金的交易。

展望第2季，梁健兒建議以多元資產作投資，冀分散風險，遂不作單一基金的推介。反而忠告，次季可留意4大主題，包括亞洲資產、ESG（環境、社會及管冶）、環球價值型股票及短存續期債券，利用4大主調構建平衡的基金組合，務求攻守兼備、穩中求勝。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

相關文章：【MPF】宏利MPF恒指基金資產近64億元 指盈富換經理人料無大影響

【ESG】2月底本港ESG基金縮水 總額仍險守逾萬億元

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪