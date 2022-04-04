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【無與輪比@iM網欄】 二輪通勤 騎電單車上班方案

名人薈萃 16:31 2022/04/04

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疫情似有紓緩，由政府到企業都逐步改變在家工作安排，走在街上，大家也發現行人多了不少，可不論在實際上還是心理上，疫症的威脅仍在，不少朋友都由原來乘坐公共交通工具上班，改為自行駕駛，以求減少社交接觸。然而很多朋友的上班地點卻不容泊車——四輪不行，兩輪可會是解決方案？

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的確，走在街上的「骨位」，即電單車泊位，不難發覺一位難求，再加上外賣盛行，車手增加，街上電單車數目確增加了不少。準備駕兩輪的上班族，又有何考慮因素？

1. 車牌（執照）

相信讀者十之八九已擁有私家車牌照（1號牌），在香港駕電單車，需持有3號牌照。本身已有車牌者，毋須再考筆試，而可直接報考強制試及路試；前者測試考生的操控能力，後者包括斜坡打8字及路面安全意識，共通點是考試期間右腳不可落地。與私家車一樣，電單車亦有分手波及自動波——筆者強烈建議報考手波，因為日後買車選擇會多很多很多。

2. 買車

不少人在考取學牌時已買入人生首架電單車，筆者卻是持牌逾十年後才擁有電單車，一來因為當時家人反對，二來學生時代預算有限，三來出來工作後多駕私家車上班。二輪騎士要考慮的，除了車子的外觀外，保險（學牌、P牌都會較貴）、車子馬力、操作容易度等，亦是不可忽視的因素。

3. 服飾

筆者日常上班多穿西裝，可並非所有車款都適合「老西」，而電單車畢竟是「皮包鐵」，保護裝備必不可少，外衣、車褲、頭盔等，如駕車上班，亦須預留時間及空間「裝身」——Gel頭也要時間吧。

4. 車輛養護

保護車手，亦要保護車子，假如車子長泊在街上，一個車冚會相當有用，而U鎖亦有助車輛保安。至於定期返廠、常檢查呔氣及電器，亦是確保順利出行所必須的。

5. 行駛安全

永遠緊記，駕電單車，須確保自己的視野清晰，同時亦應確保自己在路上可讓其他道路使用者看得見；如你持有任何一類型駕駛執照，應該很清楚何謂「盲點」。總而言之，出行安全最重要。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

作者_陳政深簡介：
財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、1516類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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