【無與輪比@iM網欄】 二輪通勤 騎電單車上班方案

疫情似有紓緩,由政府到企業都逐步改變在家工作安排,走在街上,大家也發現行人多了不少,可不論在實際上還是心理上,疫症的威脅仍在,不少朋友都由原來乘坐公共交通工具上班,改為自行駕駛,以求減少社交接觸。然而很多朋友的上班地點卻不容泊車——四輪不行,兩輪可會是解決方案?

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身?

的確,走在街上的「骨位」,即電單車泊位,不難發覺一位難求,再加上外賣盛行,車手增加,街上電單車數目確增加了不少。準備駕兩輪的上班族,又有何考慮因素?

1. 車牌(執照)

相信讀者十之八九已擁有私家車牌照(1號牌),在香港駕電單車,需持有3號牌照。本身已有車牌者,毋須再考筆試,而可直接報考強制試及路試;前者測試考生的操控能力,後者包括斜坡打8字及路面安全意識,共通點是考試期間右腳不可落地。與私家車一樣,電單車亦有分手波及自動波——筆者強烈建議報考手波,因為日後買車選擇會多很多很多。

2. 買車

不少人在考取學牌時已買入人生首架電單車,筆者卻是持牌逾十年後才擁有電單車,一來因為當時家人反對,二來學生時代預算有限,三來出來工作後多駕私家車上班。二輪騎士要考慮的,除了車子的外觀外,保險(學牌、P牌都會較貴)、車子馬力、操作容易度等,亦是不可忽視的因素。

3. 服飾

筆者日常上班多穿西裝,可並非所有車款都適合「老西」,而電單車畢竟是「皮包鐵」,保護裝備必不可少,外衣、車褲、頭盔等,如駕車上班,亦須預留時間及空間「裝身」——Gel頭也要時間吧。

4. 車輛養護

保護車手,亦要保護車子,假如車子長泊在街上,一個車冚會相當有用,而U鎖亦有助車輛保安。至於定期返廠、常檢查呔氣及電器,亦是確保順利出行所必須的。

5. 行駛安全

永遠緊記,駕電單車,須確保自己的視野清晰,同時亦應確保自己在路上可讓其他道路使用者看得見;如你持有任何一類型駕駛執照,應該很清楚何謂「盲點」。總而言之,出行安全最重要。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者 _ 陳政深簡介:

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者,自少喜愛汽車,由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車,有「轆」的便有興趣,年幼時夢想是駕駛重型垃圾車,退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、 15 及 16 類以外的所有牌照。希望透過本欄,與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

更多無與輪比 @ 陳政深的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!