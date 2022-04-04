【高息股攻略】內地樓市復甦　券商首推3隻內房股、現價股息率均逾4厘

內房股假期前爆上，由於樓價有企穩跡象，並預期受進一步的寬鬆政策刺激，機構繼續看好國企及優質民企內房，首選3隻內房股中，現價周息率均達4厘以上。

富瑞日前發表報告，引述房地產行業數據商CRIC數據，顯示內地主要發展商的銷售額在3月平均下跌58%，較今年首2個月惡化，主要由於疫情復甦導致一些地區部分封鎖。

內房股 富瑞目標價 資產淨值折讓* 現價周息率 華潤置地 （01109） 46.20 -51% 4.38厘 中海外 （00688） 29.06 -52% 4.86厘 龍湖 （00960） 52.68 -44% 4.25厘

*註：截至3月31日

不過，富瑞指，看到樓價有企穩跡象，包括地方政府將地區性的寬鬆政策延伸至高線城市，近期並傳出深圳上調二手房參考價。由於房價穩定及進一步的政策寬鬆，預期未來數月內房銷售會逐步復甦，看好國企內房股如華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 及民企龍頭龍湖 （00960） 作為長線投資。

大和發表報告亦指出，3月之後，內地多個城市推出放寬買樓政策，最新是福州，相信會有更多城市會推出鬆綁樓市措施，並預期對第二季樓市氣氛會有所好轉，目前正等待更多例證來支持下半年樓市需求復甦。

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