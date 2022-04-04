殺菌等於安全？ 小心「消毒很成功 身體卻壞了」

隨著疫情擴散，使用消毒產品已經成為了人們的生活常態。但你有注意過它們的安全性和對人體帶來的影響嗎？很多消毒產品都含有酒精、漂白水、次氯酸等擁有殺菌作用的化學物質。彷彿只要產品中含有它們存在，就是消毒聖物，能夠守護健康。但事實上我們應當知道這些物質本身含有毒性，雖然擁有殺菌作用，卻無益於人體健康。長期使用這些產品，有機會出現「消毒很成功 身體卻壞了」的情況。



革新消毒概念 新時代科學消毒法寶

由香港本地研發的NCCO-IG長效殺菌修護液從顧客角度出發，不但能做到消毒護膚二合一，而且經SGS毒理分析認證，3歲或以上人士均適用，對人體安全可靠。它採用嶄新的納米框架技術，經加拿大UBC消滅病毒測試，能即時殺滅99.98% Covid-19新型冠狀病毒。當病毒進入納米保護膜的分子矩陣，矩陣會將其水份抽乾並破壞其脂質層使其快速死亡。由於它的殺菌消毒能力並非來源於單一化學物質，而是通過新時代的科學原理達成，因此不含任何毒性物質成份，避免對人體造成傷害，並同時於肌膚上形成保護膜，隔絕外來細菌及病毒，鎖住皮膚周圍的水份，幫助皮膚進行自我修復。連濕疹及主婦手等皮膚問題，都可以於長期使用後得到明顯改善。



群體使用搓手液 變相逼學童「飲酒」

全面復課在即，屆時課室內眾多學童同時使用酒精搓手液，於密封空間中揮發酒精，家長除了關注疫情傳播問題，更要注意揮發性物質影響學童發育，嚴重者更可致癌，無異於使學童集體吸收酒精。NCCO-IG長效防菌修護液成份安全，不含揮發物質，防菌功能長達2小時無須過量使用，而且可透過接觸去殺滅黏附在物件上的病毒及細菌，就像多了層隱形保護屏障一樣。小朋友難免喜歡探索新奇事物，NCCO-IG便能為他們多加一層保護，讓家長多添一分安心。



有效改善口罩肌



由於疫情下肌膚長時間處於口罩濕焗悶熱的環境內，細菌容易滋生並誘發皮膚問題，因此有不少人都深受「口罩肌」困擾。NCCO-IG能用於面部或皮膚任何外露位置，在面部接觸口罩的同時進行消毒，防止皮膚上的細菌滋生，幫助你抵抗口罩肌。

NCCO-IG長效殺菌修護液現於b-MOLA 展銷會、實惠、千色、一田超市及NCCO-IG網店有售，全線正進行低至67折優惠。於網店登記成為NCCO之友，可即獲限時30積分及便攜裝 NCCO-IG長效殺菌修護液。消毒同時護膚，NCCO-IG長效殺菌修護液，為你的肌膚建立最佳防疫保護罩。



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(特約)