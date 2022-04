新書大爆拜登與霍士新聞恩怨 點名梅鐸「全球最危險嘅人」

美國《霍士新聞》一直被指立場偏向共和黨,更獲前總統特朗普點名稱讚。由紐約時報及美國有線新聞網記者即將出版的新書中,透露總統拜登對霍士新聞的評價,直指是美國最具破壞性的力量之一,更稱創辦霍士新聞的傳媒大亨梅鐸是「全球最危險的人」。

由紐約時報記者及CNN政治分析家聯合出版的新書《This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future》將於5月出版,書中指霍士新聞專門開設反拜登(Joe Biden)的節目,帶起疫苗懷疑論,並散播去年國會暴亂的陰謀論,使拜登大為不滿。

書本大爆拜登評價霍士新聞為「美國最具破壞性的力量之一」、他對創辦霍士新聞的澳洲傳媒大亨梅鐸(Rupert Murdoch)批評更加尖銳,在去年年中稱梅鐸為「全球最危險的人」。

雖然拜登及民主黨對梅鐸及其兒子,霍士行政總裁Lachlan Murdoch的新聞營運手法感不滿,但拜登從未在公開場合批評梅鐸,新書披露拜登與霍士之間的恩怨或造成轟動。

事實上,拜登早前在白宮記者會,被霍士新聞記者杜西追問關於通脹問題,他小聲斥杜西蠢材,最後親自致電道歉。白宮發言人拒絕評論書本關於拜登的言論。

