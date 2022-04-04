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【公關大娜移@iM網欄】與時間競賽 Facebook的期票何時兌現與時間競賽 Facebook的期票何時兌現

名人薈萃 16:14 2022/04/04

分享：

Facebook改名為Meta，剛過了半年，又迎來18歲的豆蔻年華，顧盼生姿，吸引全球至少28億粉絲拜倒其石榴裙下。作為她億萬之中的一粒小微粉，在下追隨她超過10年，一路以來表現頗為勇進：壯大朋友群、開設專頁、加入不同的討論谷，在公在私均投入可觀的廣告資源，不遺餘力地進貢支持。只不過，看著她名聲日隆、地盤坐大之後，看著她開始疏於練功、不思進取，近半年筆者開始無法忍受她的劣行，真想頭也不回地分道揚鑣。其種種的劣行罄竹難書：

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

Facebook劣行

1. 洗板式廣告層出不窮，氾濫成災；投訴無效，仍繼續彈出騷擾；

2. 不斷推送同一類的資訊，實行疲勞轟炸；

3. 專頁內容不下廣告，近乎零推送，「no money no fans」；

4. 久未有嶄新技術面世，一味靠用戶內容及數據謀利，啃食老本；

5. 元宇宙未做先揚，至今只聞樓梯響。
 
粉絲喜新厭舊本屬平常，更何況有趣的平台比比皆是：Tik Tok、Instagram、Twitter、Snapchat、YouTube、WeChat、微博⋯⋯無論Fb粉絲、股東、合作夥伴，甚至乎員工的耐性，亦抵不住時日的消磨。4位著名人工智能專家因無法與轉型磨合，近日相繼下堂求去，暴露公司內部矛盾激化。

雷聲大雨點小

Meta改名是否屬風水轉運大法，無從稽考，但輿論指此舉純為爭噱頭，搶佔焦點，從而吸納更多的廣告量。朱克伯格打甚麼如意算盤，只有他本人知曉，將「頭」開得太早兼太大，未有成果率先大肆宣傳，刺激股價一輪急升，惟曠日持久「無貨交」，就被視作開空頭支票。

《論語為政》有云：「先行其言，而後從之」，意指作為君子，不能只説不做，而應先做後説，才可取信於人。

資訊爆炸，大眾愈來愈無耐性，問題與答案，計劃與行動，最好如影隨形。Meta去年9月宣稱要all in元宇宙，描繪了一幅透過VR眼鏡跨越虛實時空的宏景，然而6個月過後，這一切仍是海市蜃樓，股價迭迭下挫、用戶數量停滯不前。一如NFT的泡沫及虛擬貨幣的大起大落，名人的吹捧與加持，製造出令人咋舌的紙上富貴，卻是霎眼雲煙。

「Facebook已死、已過氣、淪為老人平台」，這些斷言早於十年前已此起彼落。一片詛咒聲中，想一想「如果Facebook被消失了，我們會否若有所失？那些年齡層影響最大？抑或根本沒啥大不了？」取而代之的，是那一個或幾個平台？將如何衝擊市場生態呢？值得大家思考一下！

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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