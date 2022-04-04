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4年前買港島樓　放盤近一年未易手　終成「蟹貨」　蝕130萬離場

股樓投資 16:54 2022/04/04

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近期樓價回落，就連價格向來有保證的港島樓，亦屢錄蝕讓買賣。有業主去年5月將單位放盤，但一直未能易手，豈料其後香港爆發第五波疫情，終要減價賣樓，蝕130萬元離場。

中原地產馮子進透露，灣仔匯星壹號高層C室，實用面積518平方呎，兩房間隔，向南，景觀開揚，業主去年5月放盤，當時叫價1,500萬元，直至今年2月減至1,400萬元，最終以1,338萬元將單位易手，實用呎價約25,830元。馮子進指，買家屬於區內用家。

資料顯示，原業主於2018年5月以1,468萬元買入單位，持貨4年，現帳面蝕130萬元，物業期內貶值9%。

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撰文 : 黃卓賢

中原地產 私人屋苑 滙星壹號

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