  • 23°C
香港時間 : 2022404日 (一) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】Mox：客戶數目逾25萬　合資格消費者指定邀請碼開戶　在消費券外賺取1000元現金回贈

股市 16:12 2022/04/04

分享：

虛擬銀行Mox推出新推廣優惠，為合資格香港消費者領取1,000港元獎賞，並可與新一輪電子消費券同時使用。該行同時表示，目前已擁有超過25萬客戶。

由即日起至2022年5月31日，香港消費者只須用指定邀請碼「GOMOX1000」開立Mox戶口，並於開戶後30日內使用Mox Credit累積合資格消費滿最少1000港元，即可獲贈1000港元現金回贈，回贈將存入相應的Mox戶口。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun） 表示，該行希望協助香港渡過當前疫情危機，期望能藉推出這項優惠，鼓勵香港市民消費以支持本地企業，為加速經濟復蘇略盡綿力。

該行指，截至今年第一季尾， Mox Card錄得超過1400萬宗交易。Mox Credit今年第一季交易量按季增長13%。

由即日起至2022年5月31日，客戶可參與「Mox Bonus」及「迎新 Bonus」推廣優惠，每月完成指定任務後便可為翌日總計25萬港元或以下於Mox的存款賺取額外存款利息。客戶及現有客戶可於指定期間內分別享有高達1.3%和1%存款年利率；同時，以Mox Credit完成消費任務，可再賺1%無上限CashBack。

更多1萬元消費消息
https：//bit.ly/3DJj7a3

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

相關文章：

【電子消費券2022】一文看清最新商場商戶消費券優惠

【電子消費券2022】麥當勞推消費券套餐優惠券　最平100元4個餐

 

虛擬銀行 疫情 電子消費券 銀行 Mox

上一篇文章

【港股市況】恒指收報462點，科指升5.4%　美團、京東升逾7%　碧桂園服務升逾16%（不斷更新）

下一篇文章

【美國經濟】美孳息曲線繼續倒掛　兩年期美債息逼2.5厘見近3年高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【港股市況】恒指收報462點，科指升5.4%　美團、京東升逾7%　碧桂園服務升逾16%（不斷更新）
【港股市況】恒指收報462點，科指升5.4%　美團、京東升逾7%　碧桂園服務升逾16%（不斷更新）
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款