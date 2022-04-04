【電子消費券2022】Mox：客戶數目逾25萬　合資格消費者指定邀請碼開戶　在消費券外賺取1000元現金回贈

虛擬銀行Mox推出新推廣優惠，為合資格香港消費者領取1,000港元獎賞，並可與新一輪電子消費券同時使用。該行同時表示，目前已擁有超過25萬客戶。

由即日起至2022年5月31日，香港消費者只須用指定邀請碼「GOMOX1000」開立Mox戶口，並於開戶後30日內使用Mox Credit累積合資格消費滿最少1000港元，即可獲贈1000港元現金回贈，回贈將存入相應的Mox戶口。

Mox行政總裁胡博思（Barbaros Uygun） 表示，該行希望協助香港渡過當前疫情危機，期望能藉推出這項優惠，鼓勵香港市民消費以支持本地企業，為加速經濟復蘇略盡綿力。

該行指，截至今年第一季尾， Mox Card錄得超過1400萬宗交易。Mox Credit今年第一季交易量按季增長13%。

由即日起至2022年5月31日，客戶可參與「Mox Bonus」及「迎新 Bonus」推廣優惠，每月完成指定任務後便可為翌日總計25萬港元或以下於Mox的存款賺取額外存款利息。客戶及現有客戶可於指定期間內分別享有高達1.3%和1%存款年利率；同時，以Mox Credit完成消費任務，可再賺1%無上限CashBack。

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