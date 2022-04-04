【MPF】宏利MPF恒指基金資產近64億元 指盈富換經理人料無大影響

▲ 宏利MPF恒指基金截至2月底的總資產值近64億元，公司指產品規模在過往數月變動不大。

盈富基金 （02800） 擬最快於9月換經理人，由道富環球改為恒生 （00011） 旗下的恒生投資，而強積金（MPF）專家駿隆指，市面有9隻MPF產品緊貼盈富，包括MPF一哥宏利 （00945） 等，截至2月底合共的總額約80億元，市場關注對捧場客有否影響。

宏利回應本報查詢指，宏利環球精選（強積金）計劃下的宏利MPF恒指基金，現時是投資於盈富基金，以追蹤恒生指數。預期盈富更換經理人對宏利MPF恒指基金不會帶來太大影響，因新經理人在被動式管理方面擁有豐富的經驗。盡管轉換經理人，盈富基金仍會是香港最大和流動性最高的交易所買賣基金。目前未有任何資料顯示，新經理人對恒生指數表現採取的追蹤策略有任何修訂。

恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人【下一頁】

問及新經理人恒生投資擬減價，恒指MPF會否相應減費回饋供款人。宏利發言人強調，不時檢討宏利強積金平台的收費，基金選擇、以至整體營運效率等，確保為成員提供優質積金服務，以及維持市場競爭力。

發言人補充，強積金的管理費由多個不同部份組成，投資經理的管理費為其中一部份。現時宏利MPF恒指基金會否因為新經理人減價、而相應減價仍言之尚早，但會密切跟進有關變動對盈富基金的整體影響。

此外，對於近期港股甚波動，且連跌3季，單以今年首季恒指已急挫逾1400點或6%，成員的換馬有否異常。發言人表示，截至今年2月底，宏利MPF恒指基金的資產值約為63.6億元，佔宏利環球精選（強積金）計劃資產約2.2%。在過往幾個月，基金規模維持相若水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪