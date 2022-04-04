▲ 【美股焦點】星巴克傳奇CEO三度重掌帥印 宣布暫停回購、「更多投資員工店鋪」

星巴克（Starbucks，美：SBUX）傳奇行政總裁Howard Schultz 上月重新獲任命為星巴克代理行政總裁，接替前行政總裁Kevin Johnson退休。Schultz上任後發信予持份者，宣布星巴克即時暫停股份回購，改為更多投資在員工和店鋪。

Schultz 1980年代加入星巴克，1987年成為公司行政總裁，首次退任8年後，他2008年重掌處於金融海嘯處境的星巴克，於2016年再度交棒，改任行政主席。

星巴克上月形容，Schultz伴隨公司由11家分店規模，發展成在77個市場有28,000門店，而他重掌帥印當日，星巴克股價升約5%。

外電指出，星巴克在美國本土遇上員工組成工會潮，最近數月至少10個星巴克經營地的員工發起加入聯合工會（Workers United）。Schultz 在信中表示，未來數周會列各地與門店、工場員工聯繫，希望與員工一起設計「下一個星巴克（next Starbucks）」。

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