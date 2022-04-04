【2022消費券】百佳即日起推出「禮券好賞買」活動 買滿2,000元禮券送150元優惠券

新一輪消費券即將於本周四（7日）向香港市民派發，百佳超市宣布推出「禮券好賞買」活動，市民只要買滿2,000元百佳禮券，即送150元優惠券！

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根據「禮券好賞買」計劃的條款，顧客由即日起至4月17日前往全線百佳門市，購買面值50元的百佳禮券滿2,000元，即送總值150元的優惠券（50元優惠券3張) 。50元百佳禮券的有效期至今年12月31日，150元優惠券的有效期則為今年5月15日，顧客可以於下次購物滿100元或以上時使用，每位顧客每次只可以使用優惠券1張。

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責任編輯：嚴浩文