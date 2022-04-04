【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘

甫踏入4月，不少銀行隨即就港元定期存款加息，《iMoney》整合了各大銀行港元定存優惠。

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特惠年利率一般會附帶特別條款，或是存款期較短，因此較一般年利率高。以下年利率只供參考，優惠詳情以該行為準。（資料更新日期：2022年4月4日）

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至於一般港元定存利率港元定存利率，虛擬銀行天星銀行的年利率最高，以1年期計，高達0.90%，假設有10萬元本金，存款12個月可獲900元利息。

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