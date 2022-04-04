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【港元定存】各大銀行港元定存鬥加息　富邦1年存款利率高達1.8厘

理財智慧 22:44 2022/04/04

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甫踏入4月，不少銀行隨即就港元定期存款加息，《iMoney》整合了各大銀行港元定存優惠。

同場加映：【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重

特惠年利率一般會附帶特別條款，或是存款期較短，因此較一般年利率高。以下年利率只供參考，優惠詳情以該行為準。（資料更新日期：2022年4月4日）

    點擊圖片放大
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至於一般港元定存利率港元定存利率，虛擬銀行天星銀行的年利率最高，以1年期計，高達0.90%，假設有10萬元本金，存款12個月可獲900元利息。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

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撰文 : 陳楚琨

富邦銀行 經濟 定期存款 港元定期存款 港元 加息 香港 銀行

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