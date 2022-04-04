  • 20°C
香港時間 : 2022404日 (一) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】花旗上調中國建材3323買入評級 為建材股首選 目標價升至17元

股樓投資 18:45 2022/04/04

分享：

中國建材（03323）去年度盈利按年增29.09%，加上派末期息，每股0.693元（含稅），吸引力增，獲大行唱好。其中花旗發表研究報告重申中國建材為材料股首選，維持其買入評級，並將目標價由16.5元升至17元，重申爲材料股首選，並啓動對集團的90日正面催化劑觀察。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

報告指，盡管去年第３季開始中國水泥需求非常疲弱，主因煤價上升及疫情影響。不過，由於行業的自我紀律，水泥生産商仍將每噸毛利控制在去年水平。基於近期的疫情對核心華東市場造成新一輪需求破壞，該行預計政府需在今年餘下時間加強政策刺激，以維持增長目標，而此將支持整體商品需求，估計水泥會是主要受惠對象。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
建材 建材水泥股 中國建材（03323） 港股

上一篇文章

【虛擬經濟】調查：本港加密貨幣滲透率逾兩成 排亞太區第三　

下一篇文章

【有相睇】凱樂苑全屋靚裝　業主其後破產　2018年居屋王首現銀主盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款