【大行報告】花旗上調中國建材3323買入評級 為建材股首選 目標價升至17元

中國建材（03323）去年度盈利按年增29.09%，加上派末期息，每股0.693元（含稅），吸引力增，獲大行唱好。其中花旗發表研究報告重申中國建材為材料股首選，維持其買入評級，並將目標價由16.5元升至17元，重申爲材料股首選，並啓動對集團的90日正面催化劑觀察。

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

報告指，盡管去年第３季開始中國水泥需求非常疲弱，主因煤價上升及疫情影響。不過，由於行業的自我紀律，水泥生産商仍將每噸毛利控制在去年水平。基於近期的疫情對核心華東市場造成新一輪需求破壞，該行預計政府需在今年餘下時間加強政策刺激，以維持增長目標，而此將支持整體商品需求，估計水泥會是主要受惠對象。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正