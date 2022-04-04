【新股IPO】快速時裝平台SHEIN傳正籌備新一輪10億美元融資　估值或達1000億美元

消息指，快速時裝平台SHEIN正籌備進行新一輪融資，目前正與潛在投資者進行談判，計劃集資10億美元（約78億港元），據了解公司經過是次集資後，估值或可達1000億美元。不過，有關集資規模及估值仍在討論階段，不排除會發生變化。

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SHEIN此前多此傳出要赴美上市，公司成立於2008年，目前正在向包括美國、德國、香港等逾220個國家及地區提供服務。而在去年中，SHEIN更一度超越Amazon，成為美國iOS以及Android平台下載量最高的網上購物應用。

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記者：張以正