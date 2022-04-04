【俄烏局勢】傳中石油中石化高折扣價 向俄國採購液化天然氣

外電報道，內地多間大型油企，包括中石化（00386）及中石油（00857）等正與進口商商討以大幅度折扣價格，向俄羅斯購買液化天然氣（LNG）現貨。報道提及，消息指，一些進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表，參與俄羅斯液化天然氣採購招標。中石化今日收報4.03元上升0.8%，中石油收報4.05元上升1.5%。

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早於上月，市場亦曾傳出中石油等大型內地資源企業，有意收購俄羅斯能源巨企的股權或旗下資產，以應付內地能源及商品的龐大需求。

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另外美銀發表報告指，指出中石油去年盈利表現符合預期，予Ｈ股目標價5.8元，均予「買入」評級。美銀表示，其去年進口天然氣虧損從2020年的140億元人民幣降至72億元人民幣，超出了該行預期，由於更多以市場為導向的天然氣定價機制和強大的分銷渠道，讓公司能轉嫁成本。

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