【ET講股通】梁耀康：上望23000？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

中證監讓步修法，中概股退市風暴見曙光，港股高開後反覆上揚，恒生指數高開187點，早段一度升逾300點，半日收報22313點，升274點，成交504億元。午後恒指升幅擴大，曾升近500點，高見22523點。科技、內房股造好，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾13%、中海外 （00688） 升逾7%；京東 （09618） 、比亞迪 （01211） 升7%。恒指衝破22500點關，上望二萬三？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：16 - 港股今日市況速覽 科技股、內房股領市

01：40 - 中證監修法 市場傾向正面解讀、憧憬中概股退市風險減退

04：52 - 大市傾向正面、上望突破23000點 企穩有望進一步向上

05：24 - 內地疫情下經濟放緩對港股影響多大？ 股市上落視乎央行放水與否

07：10 - 即使大市抽上23000點科技股估值仍然平 如倉底無貨會錯過升浪

08：24 - 內房股領市抽上 宜待停牌危機消除才適宜入手長揸

09：50 - 油股未太差 商品股不宜佔倉太多

10：17 - 金融股、中資電訊股淡靜 等周三北水回歸才部署

11：45 - 美國通脹及就業數據已公布、孳息已倒掛 美股如回穩可留意價值型科技股

13：35 - 潛力股推介：比亞迪 （01211）

18：35 - 觀眾問股：安東油田服務 （03337） 油價高想買 甚麼價位可買入？

20：01 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 派息高為何股價不升？ 是否公司有隱憂？值得買入收息嗎？

23：48 - 觀眾問股：深圳國際 （00152） 平均10元買入8萬股 現價是否要沽出止賺？

25：45 - 觀眾問股：中國建材 （03323） 可否繼續持有 還有上升空間嗎？

26：23 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 41.5元有貨 上望多少？

28：07 - 港股收市市況速報

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恒指全日升462點，收報22502點，大市總成交1,028億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，A股無市下，港股表現獨強，主因科技股及內房股造好，大市升勢全面、廣泛。

內地或對中概股審計讓步，市場憧憬只有少數中概股面臨除牌風險，消息明顯提振市場氣氛。中美審計爭拗擾攘多時，若有望獲得解決，對科網股屬明顯利好。

潛力股吼比亞迪 上望260元以上

展望後市，下一級上望23000關，若到時能企穩，不排除大市還有進一步上升的動力。事實上，自金融海嘯後，主導股市的因素並非經濟，而是央行流動性。因此，內地經濟受壓未必構成股市壓力。

內房股反彈，惟在債務危機未解決下，只宜短炒，長線投資者未宜沾手。能源、煤炭股有一定整固。石油股表現未算差。金融股、中資電訊股仍硬淨。

潛力股可留意比亞迪 （01211） ，有望受惠Tesla（美：TSLA）拆股，本身新能源車交付亦對辦。走勢上，股價突破早前密集區，進取者可留意，失守220元走貨，先上望260至270元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰安東油服、建滔積層板、深圳國際、中建材、海螺水泥︰立即觀看】

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