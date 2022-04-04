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【抗疫概念股】多隻內地抗疫概念股熱炒　開拓藥業曾升逾四成

當炒股 15:44 2022/04/04

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多隻內地抗疫概念股熱炒　開拓藥業曾升逾四成

近日多間內地藥企或生物科技企業公布新冠治療的最新研究進展，包括mRNA新冠疫苗內地臨床獲批、新冠口服藥利托那韋申請上市，以及普魯克胺對新冠治療的臨床數據即將公布等，內地抗疫概念股今日造好。

當中，開拓藥業 （09939） 一度升逾四成，最高見14.54元，現報13.8元，升35%，成交額2.32億元。開拓藥業公布，將於美國中部時間4月8日至4月13日舉行的美國癌症研究協會（AACR）年會上，通過壁報（E-Poster）的方式，公布普魯克胺治療新冠的作用機制，以及c-Myc degrader臨床前研究數據。

石藥集團 （01093） 開市曾高見一成，隨後升幅收窄，現報9.27元，升4.9%；康希諾生物 （06185） 現報132.4元，升5.5%，兩間公司分別在昨日和今日宣布獲批開展mRNA新冠疫苗的臨床試驗，目前內地並未有mRNA疫苗正式獲批上市。另外，復星醫藥 （02196） 現報43.55元，升11.7%。

此外，歌禮製藥 （01672） 升14.2%，報5.82%。公司旗下的新冠口服藥利托那韋片（Paxlovid）向香港遞交上市許可申請。

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

相關文章：【新冠疫苗】國藥集團二代重組蛋白新冠疫苗臨床試驗獲批　

【新冠疫苗】康希諾升6%　新型冠狀病毒mRNA疫苗獲得中國藥監局藥物臨床試驗批件

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港股 疫苗 治療 生物科技 復星醫藥（02196） 石藥集團（01093） 香港

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