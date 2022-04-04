【抗疫概念股】多隻內地抗疫概念股熱炒　開拓藥業曾升逾四成

▲ 多隻內地抗疫概念股熱炒 開拓藥業曾升逾四成

近日多間內地藥企或生物科技企業公布新冠治療的最新研究進展，包括mRNA新冠疫苗內地臨床獲批、新冠口服藥利托那韋申請上市，以及普魯克胺對新冠治療的臨床數據即將公布等，內地抗疫概念股今日造好。

當中，開拓藥業 （09939） 一度升逾四成，最高見14.54元，現報13.8元，升35%，成交額2.32億元。開拓藥業公布，將於美國中部時間4月8日至4月13日舉行的美國癌症研究協會（AACR）年會上，通過壁報（E-Poster）的方式，公布普魯克胺治療新冠的作用機制，以及c-Myc degrader臨床前研究數據。

石藥集團 （01093） 開市曾高見一成，隨後升幅收窄，現報9.27元，升4.9%；康希諾生物 （06185） 現報132.4元，升5.5%，兩間公司分別在昨日和今日宣布獲批開展mRNA新冠疫苗的臨床試驗，目前內地並未有mRNA疫苗正式獲批上市。另外，復星醫藥 （02196） 現報43.55元，升11.7%。

此外，歌禮製藥 （01672） 升14.2%，報5.82%。公司旗下的新冠口服藥利托那韋片（Paxlovid）向香港遞交上市許可申請。

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