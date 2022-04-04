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【人幣定存】3個月人民幣定存最高息2.8厘 大行罕有勁加短存息0.8厘

15:46 2022/04/04

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甫踏入第2季，人民幣定期存款的加息戰再升溫。

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首季的季結過後，人民幣定期存款的加息搶客戰未有停步，發鈔行罕有作突擊，大幅提高中短期存息，專家預計中小行料再加息作還擊。渣打香港 （02888） 於上周五（4月1日）勁加3個月人幣定存年息0.8厘，新息率至2.8厘，晉級高息王，而該行半年期人幣定存年息也提高0.2厘至2.4厘。

甫踏入第2季，人幣定存吸存戰再升級，近期8間港銀已出招，包括大眾銀行今天（4日）提高1個月的短存息，另4月開局恒生 （00011） 即把7天人幣定存年息享13厘的截止期延至6月底。此外，集友7天人幣短存的12.5厘年息也押後到4月底，這中資行於日前連環推3個人幣定存高息計劃，3計劃中最高息是188天（約6.27個月）享2.6厘年息。而信銀國際更全面加息，其他加息銀行還有小米 （01810） 牽頭的虛擬銀行、天星（AirStar Bank）、交銀香港及上商。

專家：4原因下 業界積極吸資

專家預期，4大主因料業界積極吸納資金，包括：

（1）4月假期較多：明天（5日）是清明假，及至4月15日為復活節4天長假，遂令銀行早作備戰、在長假前預留頭寸。

（2）補充資金缺口：金管局公布2月份人民幣存款急跌17.3%，資金池失守萬億元（人民幣，下同），僅得9067億元。

（3）人民幣短期已見頂：首季在岸價雖累升0.47%，但單以3月份計，受美國加息剌激強美元，上月在岸價跌0.51%。滙價轉跌，港銀的定期存款往往轉升，冀逆市吸新錢。

（4）高息搶存有水位：比併3個月年息，渣打為數碼渠道開立定存才享2.8厘，須1萬元人民幣的新錢，若非指定電子渠道參與，相同短存僅1.8厘。而富邦3個月有2.8厘，惟起存額須等值50萬港元的全新資金。今天離岸3個月拆息報3.19厘，凸顯大小行高息搶存仍有水位。

此外，半年期人幣定存年息以富邦的2.8厘居首；一年期息率呈三冠，華僑永亨、信銀國際及富邦齊為2.8厘。

華僑永亨經濟師認為，上周3年期國債的中美利差竟罕現倒掛15點子，為2008年金融危機後14年以來首現，市場緊盯上海等疫情打擊，令人民幣承壓。可是，人幣仍存息差優勢，遂料滙價穩中横行，維持未來6個月到1年的6.4目標價預測，今午人民幣暫報6.3632。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

上海商業銀行 交銀香港 天星銀行 信銀國際 集友銀行 恒生銀行（00011） 大眾銀行 渣打集團（02888） 人民幣定期存款 人民幣

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