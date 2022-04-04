【好想去旅行】日本成田機場完成擴建　為疫後旅客重臨做好準備

▲ 成田機場早前決定擴建專供廉航使用的第三客運大樓。（法新社圖片）

自疫情爆發以來，各地實施嚴格的入境隔離政策，不少視日本為「家鄉」的港人已非常思鄉。當大家可以再到日本旅遊時，便會看到日本成田機場的新轉變。

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日本成田機場早前決定為專供廉航使用的第三客運大樓擴建，並於2020年開始動工。綜合日本傳媒報道，該客運大樓已完成擴建工程，總經費約140億日圓（約8.95億港元），為疫後迎接訪日旅客做好準備。

出境大廳擴大1倍

完成擴建的第三客運大樓總面積是原先的1.5倍，1樓是入境區、2樓與3樓則是出境區。2樓的出境大廳面積也擴大至原先的2倍，並設有60部能自動劃位及托運行李的專用機器。

是次擴建工程也新設一條連接第二客運大樓的行人通道，較過去行走時間縮短一半，步程只需約6分鐘，更方便轉機旅客。

成田機場第二客運大樓與第三客運大樓的連接通道將於4月5日啟用，新的出境大廳預計21日啟用。

成田機場第三客運大樓在2015年正式啟用，雖然受疫情影響，旅客銳減到全盛時期的四分之一，但成田機場公司期待未來旅客能夠回流。

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責任編輯：葉泳珊