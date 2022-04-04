錦上路站新盤命名柏瓏I　發展商率先透露定價策略

錦上路站第1A期正式命名為柏瓏I（GRAND MAYFAIR I），預計短期內獲發預售樓花同意書。發展商透露，項目主打一房及兩房單位，料吸引上車客及投資者歡迎。

被問到柏瓏I定價，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明透露：「不過於保守、亦不太進取」，又指除了參考鄰近元朗站樓盤，亦會留意錦上路站沿綫項目，如荃灣西等。

資料顯示，柏瓏I提供一房至三房間隔，合共715伙，由港鐵（00066）、信置（00083）、嘉華（00173）、中國海外（00688）合作發展。值得留意的是，整個錦上路站第一期分期發展，合共提供2,200伙，由於伙數眾多，考慮到日後期數的開售，相信作為項目頭炮柏瓏I的定價或有驚喜。

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