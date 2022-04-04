波蘭願在境內部署美國核武 盼美增派軍隊駐歐洲

俄羅斯與北約國家關係緊張，更批評北約是為侵略而設的組織。北約成員國波蘭副總理接受德媒採訪時表示歡迎美國增派兵力駐歐洲，又指波蘭願意在境內部署美國核武。

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波蘭副總理、法律與公正黨（Law and Justice Party）黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）周日（3日）接受德媒專訪時，提議美國增派軍隊到歐洲。

卡欽斯基表示考慮到俄羅斯的侵略性日益增強，稱如果美國將駐歐美軍人數由現時的10萬人增加一半至15萬人，波蘭會很高興。

他建議如美國增派軍隊，應該部署7.5萬名美軍駐守與俄羅斯接壤的東翼，而5萬名美軍就應駐守波蘭及波羅的海國家。

卡欽斯基更表明，如果美國政府將來要求將美國核武儲存於波蘭，波蘭將對此持開放態度。他認為此舉將大大增加對俄羅斯的震懾力，但他表示現階段不會考慮進行此事。

他又表示不論波蘭會否在境內部署美國核武，都希望北約可在波蘭境內設立指揮部。

歐洲目前有數國擁有美國核武，包括部署空射戰術導彈於意大利、比利時、德國及荷蘭的軍事基地。

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德國一直依賴俄羅斯供應能源。卡欽斯基更炮轟德國與法國一樣偏袒俄羅斯，指德國理應向烏克蘭提供更多武器，以及高調表態支持歐盟的石油禁運制裁措施。

卡欽斯基強調德國不應持續支付數十億購買能源來支持俄羅斯，形容德國的行為在政治及道德層面而言都無法令人接受，敦促德國政府採取明確立場。

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責任編輯：鄭錦玲