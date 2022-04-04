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WeChat Pay HK與宜家IKEA合作 推綫下非接觸式支付及網上購物

股樓投資 15:11 2022/04/04

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騰訊（00700）旗下支付工具WeChat Pay HK宣佈與宜家家居（IKEA）合作，即日起用戶可於IKEA香港綫上與綫下門店，及手機應用程式消費後透過WeChat Pay HK付款，通過非接觸式支付以及網上購物，更安全地滿足各種居家生活所需，體驗便捷及安全的電子支付。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

IKEA為用戶提供傢具家飾產品及瑞典美食，在綫上與綫下門店及手機應用程式都有一系列整理家居小貼士、布置靈感及實用的購買方案，助用戶輕鬆應對整理家居、換季收納等各項生活需求，用戶在IKEA以WeChat Pay HK付款，將更見方便。

【阿里巴巴 9988】阿里巴巴加碼股份回購規模 擴大至250億美元【見下頁】

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騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK一直致力全方位照顧用戶需要，這次接入IKEA綫上與綫下門店及手機應用程式，用戶無需外出，亦能通過IKEA線上及手機應用程式購物，滿足整理家居、選購食材的各種需求。公司未來會繼續擴展各類型商戶，一同帶動香港電子支付發展，並為用戶打造流暢而高效的支付體驗。

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠【見下頁】

宜家家居財務董事廖康元表示，IKEA一直致力於為大眾締造更美好的生活，為提供顧客更多元的支付方式，今次在香港綫上與綫下門店及手機應用程式導入WeChat Pay HK，可讓消費者享受更方便、愉快的購物體驗。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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