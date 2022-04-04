▲ 【港交所旗下】LME鎳交易亂象 英監管機構FCA介入檢視

港交所 （00388） 集團旗下倫敦金屬交易所（LME）上月鎳（Nickel）期貨交易混亂，英國金融監管機構—金融行為監管局（FCA）發聲明，會與英倫銀行一同檢視LME處理鎳交易手法，認為其停市和重啟交易手法突顯出LME和相關市場的透明度問題。

FCA 表示，正與LME 討論其早前提出的市場架構文件，預期LME會審慎考慮近期事件，而決定未來對市場結構的處理手法。

中資青山控股被「挾淡」肇亂 LME做法惹質疑

LME 鎳期貨交易上月初大幅異動， 中國鎳企青山控股所造的淡倉據悉遇「挾淡」，令LME鎳價格3月8日一度暴升每噸10萬美元，其後LME罕有叫停相關產品的期貨合約交易，並以3月7日收市價48,078美元為有效結算價，LME暫停鎳交易一周後，引入漲跌停機制復牌，但初期數日都發生技術問題。

LME處理手法惹業內人士批評，認為其鎳合約持倉限額過高，令單一機構持倉可以引起系統性風險。

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