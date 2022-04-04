  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (一) 16:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所旗下】LME鎳交易亂象　英監管機構FCA介入檢視

宏觀解讀 14:53 2022/04/04

分享：

【港交所旗下】LME鎳交易亂象　英監管機構FCA介入檢視

港交所 （00388） 集團旗下倫敦金屬交易所（LME）上月鎳（Nickel）期貨交易混亂，英國金融監管機構—金融行為監管局（FCA）發聲明，會與英倫銀行一同檢視LME處理鎳交易手法，認為其停市和重啟交易手法突顯出LME和相關市場的透明度問題。

FCA 表示，正與LME 討論其早前提出的市場架構文件，預期LME會審慎考慮近期事件，而決定未來對市場結構的處理手法。

中資青山控股被「挾淡」肇亂　LME做法惹質疑

LME 鎳期貨交易上月初大幅異動， 中國鎳企青山控股所造的淡倉據悉遇「挾淡」，令LME鎳價格3月8日一度暴升每噸10萬美元，其後LME罕有叫停相關產品的期貨合約交易，並以3月7日收市價48,078美元為有效結算價，LME暫停鎳交易一周後，引入漲跌停機制復牌，但初期數日都發生技術問題。

LME處理手法惹業內人士批評，認為其鎳合約持倉限額過高，令單一機構持倉可以引起系統性風險。

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

相關文章：

【港交所旗下】LME張柏廉：打算永久設置每日交易漲跌幅限制　檢討會否要求OTC作更多披露

【港交所旗下】LME鎳期貨復市3日皆遇故障　連續三日跌停

【烏克蘭戰爭】李小加：LME遵循市場至上原則　「很多監管風控是後置的」

【烏克蘭戰爭】LME：撤銷今日場內所有已執行鎳合約交易、推遲3.9實物交割鎳合約　此前鎳價曾衝10萬美元顛價、傳建行子企遭挾淡倉

開啟hket App，閱讀全文
期貨 金融監管機構 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 英倫銀行

上一篇文章

工行1398破頂後回軟 想賺價轉呢隻內銀股更好？

下一篇文章

【HIBOR】港元拆息幾乎全線回落　1個月拆息見2月底低位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【港股市況】恒指午後升逾400點　科指升逾5%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升逾400點　科指升逾5%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款