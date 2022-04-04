東亞銀行慈善基金捐贈抗疫物資及愛心暖湯  助基層解決燃眉之急、為社福機構前線及醫護人員加油打氣 

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」或「該行」）透過其全資附屬的東亞銀行慈善基金有限公司（「東亞銀行慈善基金」），捐贈 200,000 份快速抗原測試套裝及15,000張超市購物券予社會基層，希望於疫境中伸出援手，助他們解決燃眉之急。



有關物資已透過救世軍及聖雅各福群會，送到有需要人士及兩間機構的前線人員手上。是次捐贈同時為失業及就業不足人士帶來短期的包裝及運送工作機會。

▲ 是次捐贈為社區帶來短期的包裝及運送工作機會。

此外，醫護人員一直於前線堅守崗位，竭力守護香港市民的健康。東亞銀行慈善基金特意捐贈逾10,000張愛心湯券予醫院管理局，為醫護人員加油打氣。

▲ 逾10,000張愛心湯券送贈予醫護人員，為他們加油打氣。

東亞銀行慈善基金董事兼東亞銀行聯席行政總裁李民橋先生及李民斌先生表示：「我們作為社區的一分子，希望能略盡綿力，為有需要的基層人士送上支持。我們對社區的支援並不局限於當前的難關。我們將繼續推展長期項目，為社會上有需要的人士提供支援。」

▲ 東亞銀行慈善基金向老友記派發抗疫物資，為他們送上一點心意。

上述捐贈總值港幣 300萬元，惠及超過43,000人。另外，東亞銀行義工隊亦將延續「愛心通話，疫境傳情」活動，安排同事義工致電居家抗疫的長者，表達慰問並送上關心。



關於東亞銀行有限公司

東亞銀行有限公司（「東亞銀行」）於1918年成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團。東亞銀行在香港聯合交易所上市，於2021年12月31日的綜合資產總額達港幣9,074.7億元（1,163.9億美元）。



東亞銀行擁有龐大的服務網絡，於全球設有約 150 個網點，覆蓋香港、大中華其他地區、東南亞、英國和美國等地，為客戶提供全面的企業銀行、個人銀行、財富管理及投資服務。有關業務詳情，請瀏覽網頁：www.hkbea.com。



關於東亞銀行慈善基金

百多年來，東亞銀行一直積極參與社區內的各類型慈善活動。2009年，該行成立東亞銀行慈善基金，以支持本地教育發展並協助弱勢社群。如欲了解更多有關東亞銀行的企業社會責任工作，請瀏覽該行網頁www.hkbea.com（關於東亞銀行／可持續發展 ／我們對社區的貢獻）。



(特約)