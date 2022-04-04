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【消費券2022】麥當勞推出三款全消費券套餐優惠券 最平低至25元可享超值套餐

理財智慧 14:55 2022/04/04

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新一輪電子消費券將於周四（7日）派發，麥當勞今日（4日）公布，會在「麥當勞App」推出三款全新消費券套餐優惠券，用戶可以用最低每餐低至25元的麥當勞超值套餐或超值早晨套餐，成功選購有關優惠後，指定套餐換領券會於三個工作天內自動存入麥當勞 App。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

由即日起，麥當勞 App 推出三款全新消費券套餐優惠券，全新三款消費券套餐優惠券數量有限，售完即止，當中包括100元四款著數之晨套餐、100元四款飽你鍾意套餐及120元四款雞會難得套餐。

為方便麥當勞 App 用戶選購消費券套餐優惠券，用戶可於 App 內輕鬆完成訂購，或親臨餐廳選購消費券套餐優惠券，並可選擇多達7種電子支付方式或現金付款。餐廳同時支援消費券四種指定電子支付方式，包括八達通 Octopus、支付寶 AlipayHK、WeChat Pay Hong Kong 微信支付以及 Tap & Go 拍住賞。每個消費券套餐包含四張套餐換領券，用戶成功購買消費券套餐的三個工作天內，會於麥當勞 App 新增之「消費券專區」收到四張套餐換領券，於正式使用時揀選想換領的心水美食即可。用戶收到套餐換領券後，可於 2022 年 5 月 15 日或以前使用。當用戶成功換領四款超值套餐後，麥當勞 App 便會自動扣除套餐換領券。

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同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

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責任編輯：羅浩濂

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