【ETF】陸金所香港聯同四基金公司推指定ETF交易優惠

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【港股市況】恒指午後升逾400點 科指升逾5%（不斷更新）
中國平安 （02318） 聯營公司陸金所控股旗下陸金所香港宣布，將聯同三星資產運用(香港)、山證國際、南方東英及華夏基金(香港)等多家資管公司，由即日起至5月4日舉行「ETF達人巡禮」主題活動，為投資者提供限時交易優惠，並請專家拆解不同主題板塊的ETF投資攻略，助客戶進行全方位資產配置。
活動期內，新客戶開戶將可獲得資管公司送出的精美禮品包；而客戶在陸香港平台買入指定ETF，即可獲得交易佣金及平台費豁免優惠。指定 ETF 包括三星亞太高息房地產信託（新西蘭除外）ETF （03187） 或 （09187） 、山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF （03047） 、 南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF （03134） ，以及華夏MSCI中國A50互聯互通ETF （02839） 。
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