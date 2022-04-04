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【筍工推介】家庭學資處招聘高級行政助理　要求3年全職工作經驗　月薪近4萬元

理財智慧 16:54 2022/04/04

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在職家庭及學生資助事務處近日招聘高級行政助理，主要負責督導員工管理資助計劃和持續進修基金的申請事宜，入職要求除了要大學畢業外，亦要求於最少3年全職工作經驗，其中1年須屬管理階層，月薪39,970元，相當不俗。不過工作時間並非星期一至五、朝九晚六，獲聘者可能須輪班當值、不定時工作及超時工作（包括星期六、日及公眾假期）。

有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入屠要求及工作內容。申請將於本月14日截止，要留意只可郵寄或親身遞交申請，傳真、電郵、網上申請均不接受。

入職條件：

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同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

職責：

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申請手續：

申請表格〔通用表格第340號 (3/2013修訂版)〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

申請人須把填妥的申請書和詳列所有現時及先前受僱工作經驗(包括職位和主要職責)的履歷，連同學歷／專業資格證明書、有關證書、正式修業成績表／成績單及工作證明文件（如工作證明書及／或僱主信等）副本，於2022年4月14日或以前送達或郵寄至查詢地址(如郵寄申請，申請日期以郵戳為憑。

請於信封面註明「應徵高級行政助理職位」。如郵寄申請，請貼上足夠郵票。如郵費不足，申請文件將不能寄達查詢地址。逾期遞交、未妥為簽署的申請表格、資料有缺漏／並未附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，將不獲考慮。是次招聘並不接受網上申請。

申請人請於申請書內提供電郵地址，以便聯絡。申請人如在截止申請日期後10星期內仍未收到面試通知，可視作落選論。在職家庭及學生資助事務處不會就落選的申請通知個別申請人。 

聯絡地址：在職家庭及學生資助事務處九龍觀塘海濱道181號19樓
經辦人：助理部門秘書(招聘及編制)2 

查詢電話：3897 1799 

截止申請日期(日/月/年)：14/04/2022 18:00:00  

部門網址：https://www.wfsfaa.gov.hk/tc/index.htm

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陳楚琨

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