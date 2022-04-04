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【酒吧業寒冬】業界批評消費券政策不公　大量酒吧為生存改申請餐廳牌照

商業 15:00 2022/04/04

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香港酒吧業協會主席錢雋永認為，政策沒有全面考慮第二階段防疫措施放寬的商戶，令業界難以受惠於消費券。（資料圖片）

政府將於4月7日發放新一輪電子消費券，香港酒吧業協會主席錢雋永認為，政策沒有全面考慮第二階段防疫措施放寬的商戶，令業界難以受惠於消費券。

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錢雋永建議，政府應將酒吧列入與食肆等首階段放寬的處所，讓酒吧業於4月21日起復業，令業界可切實受惠於消費券的政策，有望帶動生意額增長5成。

政府早前公佈將酒吧業列為第二階段防疫措施放寬的處所，即5月底才獲淮復業，等於消費券推出逾1個半月後，客人才能使用消費券於酒吧消費。

憂慮有第六波疫情

錢雋永預料，市民於首輪階段放寬時已使用消費券，待第二階段措施放寬時，市民的消費券已差不多「清空」，對於酒吧業等第二階段放寬處所，消費券難以為生意額帶來增長。

首階後防疫措施放寬後，市民外出消費，酒吧業界亦憂慮皆時引發第六波疫情，因而未能在第二階段放寬措施時如期復業。

他表示：「酒吧於第五波疫情下被要求關閉，由1月7日停業之今，酒吧業界已苦不堪言。不少酒吧老闆因非領取餐廳牌照，已未能營業」。

大量酒吧將改為餐廳牌照

錢雋永提到，餐廳與酒吧的實際營運分別不大，除了餐廳售賣食物比例較多，但廚房等規模也是一樣，所以酒吧於第二階段才放寬，對業界並不公平。雖然政府在第五輪防疫抗疫基金，酒吧可獲額外2.5萬元一次性資助，但是相關資助未能足以支付租金、人工等開支。

他預料，酒吧老闆為了生存，未來將有大量酒吧更改為餐廳牌照，免再受停業之苦。

若可在4月重開　有望增5成生意

錢雋永批評，經歷五波疫情，政府每一次將酒吧納入最後復業的行業，已令行業經營艱難，亦導致大量全職員工流失，對政策措施深感失感、無奈。

錢雋永期望政府了解酒吧經營慘況，將酒吧業納入首階段放寬的處所，讓業界可在4月21日起重開，受惠於消費券的政策，帶動行業生意增長5成，令業界復甦。

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責任編輯：李智美

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