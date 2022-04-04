【內房危機】奧園傳將引入 國企戰略投資者重組

內媒報道，正在停牌的內房股中國奧園(03880)，在引入戰略投資者上取得進展。消息指，多間大型國有資產管理公司正和奧園在投資對方的優質項目上進行洽商。當中包括中國信達(01359)、中國華融(02799)、長城資產管理和中國東方資產管理等。另外有傳山東多間國企，近期正在奧園總部進行盡職審查。

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消息指，奧園旗下位於珠海，福州和成都一批具備升值潛力的項目，或會首先獲得大型資產管理商的合作。外界相信，一旦奧園本次引入國企進行戰略性重組取得成效，料可對其他正尋求紓困的民企發展商帶來參考價值。

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奧園日前公布，鑒於流動資金問題，正與潛在投資者討論資本重組作為實施債務重組一部分，目前尚未訂立具法律約束力協議。集團又稱，評估潛在減值撥備可能對截至去年12月止年度業績產生重大影響，加上近期新冠疫情個案激增，去年度初步業績準備及財務報表編製工作被嚴重推遲，可能無法遵守上市規則規定於3月前刊發去年度業績，股份由4月1日起停牌，以待刊發去年度業績的公告。

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