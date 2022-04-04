【HIBOR】港元拆息幾乎全線回落　1個月拆息見2月底低位

▲ 港元拆息幾乎全線回落，1個月拆息見2月底低位。

港元銀行同業拆息（HIBOR）幾乎全線回落。當中，與樓按息率相關的1個月拆息跌0.0331厘，回落至0.20589厘的2月底低位，兩星期拆息更挫0.1459厘，見差不多3個月低位。

與此同時，港滙亦於近期的逾兩年高位整固，截至本港時間下午2時左右，1美元兌7.8357港元％。

表：HIBOR今日變化

期限 水平 按日變幅 隔夜 0.04720厘 -0.00268厘 1星期 0.07280厘 -0.01047厘 2星期 0.09702厘 -0.01459厘 1個月 0.20589厘 -0.0331厘 2個月 0.40577厘 -0.01215厘 3個月 0.51155厘 -0.01732厘 6個月 0.95825厘 -0.00663厘 12個月 1.72327厘 +0.00285厘

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