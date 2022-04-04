【HIBOR】港元拆息幾乎全線回落　1個月拆息見2月底低位

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【港交所旗下】LME鎳交易亂象 英監管機構FCA介入檢視
港元銀行同業拆息（HIBOR）幾乎全線回落。當中，與樓按息率相關的1個月拆息跌0.0331厘，回落至0.20589厘的2月底低位，兩星期拆息更挫0.1459厘，見差不多3個月低位。
與此同時，港滙亦於近期的逾兩年高位整固，截至本港時間下午2時左右，1美元兌7.8357港元％。
表：HIBOR今日變化
|期限
|水平
|按日變幅
|隔夜
|0.04720厘
|-0.00268厘
|1星期
|0.07280厘
|-0.01047厘
|2星期
|0.09702厘
|-0.01459厘
|1個月
|0.20589厘
|-0.0331厘
|2個月
|0.40577厘
|-0.01215厘
|3個月
|0.51155厘
|-0.01732厘
|6個月
|0.95825厘
|-0.00663厘
|12個月
|1.72327厘
|+0.00285厘
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