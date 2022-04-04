  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (一) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HIBOR】港元拆息幾乎全線回落　1個月拆息見2月底低位

宏觀解讀 14:43 2022/04/04

分享：

港元拆息幾乎全線回落，1個月拆息見2月底低位。

港元銀行同業拆息（HIBOR）幾乎全線回落。當中，與樓按息率相關的1個月拆息跌0.0331厘，回落至0.20589厘的2月底低位，兩星期拆息更挫0.1459厘，見差不多3個月低位。

與此同時，港滙亦於近期的逾兩年高位整固，截至本港時間下午2時左右，1美元兌7.8357港元％。

表：HIBOR今日變化

期限 水平 按日變幅
隔夜 0.04720厘 -0.00268厘
1星期 0.07280厘 -0.01047厘
2星期 0.09702厘 -0.01459厘
1個月 0.20589厘 -0.0331厘
2個月 0.40577厘 -0.01215厘
3個月 0.51155厘 -0.01732厘
6個月 0.95825厘 -0.00663厘
12個月 1.72327厘 +0.00285厘

相關文章：

【美國加息】港銀未跟美國加息、1個月HIBOR升至1個月高　滙豐恒生維持最優惠利率5厘、渣打5.25厘

【HIBOR】與樓按相關的1個月HIBOR重拾升勢　港滙再跌至逾27個月最弱

【港元拆息】與樓按相關的1個月HIBOR終止6連升　報0.22679厘

【香港經濟】大華銀行料香港首季GDP收縮1.3%、全年僅升1.7%　港滙次季或達7.84

【開市追揸沽】中概股陰霾即將消除？疫後復甦股有邊啲（附time code）

開啟hket App，閱讀全文
拆息 銀行 港元 港滙 美元

上一篇文章

【港交所旗下】LME鎳交易亂象　英監管機構FCA介入檢視

下一篇文章

【港股市況】恒指午後升逾400點　科指升逾5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指午後升逾400點　科指升逾5%（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升逾400點　科指升逾5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股轉低水　夜期升144點（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【科技股女股神】Cathie Wood：債息倒掛下　聯儲局加息將是錯誤
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【中美金融戰】中國據報允美國檢視大部分中概股所有審計底稿　嗶哩嗶哩午後升一成、京東百度升8%
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【阿里巴巴9988】蔣凡據報卸任淘寶法定代表人及董事長
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
【美元霸權】高盛警告：美元全球貨幣主導地位或遭撼動　憂慮重蹈英鎊上世紀覆轍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款