阿富汗禁種罌粟 塔利班最高領袖下令

塔利班去年重奪阿富汗政權，其國內政策走向備受關注。阿富汗其中一大經濟收入來源為種植罌粟，惟塔利班周日（3日）宣布，禁止民眾種植罌粟。塔利班政府宣布，違例者會按伊斯蘭律法處罰，農作物亦會被立即銷毀。據報阿富汗近月鴉片產量亦有所增加，塔利班消息人士亦承認，禁令料部分組織內人士會強烈抵制。

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塔利班最高領袖阿洪扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）周日頒布命令，禁止所有阿富汗民眾在全國範圍內種植罌粟，命令立即生效。塔利班臨時政府內政部於新聞發布會上表示，若民眾違反法令，將按伊斯蘭律法處理，作物會立即銷。該命令亦禁止，其他麻醉品生產、使用及運輸罌粟。

聯合國此前估計阿富汗鴉片產量，在2017年時達至價值14億美元（約109.2億港元）巔峰，但《路透社》引述當地農民及塔利班成員報道，阿富汗近月鴉片產量都有所增加。阿富汗目前經濟形勢嚴峻，種植罌粟可較小麥等合法作物更快獲得更高的回報，促使阿富汗東南部分省份居民非法種植罌粟。

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《路透社》亦引述塔利班消息人士指出，最近數月種植罌粟的農民數目激增，料部分組織內人士會強烈抵制罌粟禁令。阿富汗傳媒TOLO news報道，阿富汗臨時政府副總理Abdul Salam Hanafi敦促國際社會，協助治療吸毒人士，及協助農民實現多元化種植。

種植罌粟一直是阿富汗貧困農民的主要收入來源，聯合國指阿富汗正面臨嚴重人道主義危機，約有2,300萬人缺糧。塔利班曾在2000年時為尋求國際社會認可，禁止罌粟種植，惟遭民眾強烈反對，其後改變立場。塔利班去年8月重奪阿富汗政權後，正尋求國際社會正式認可，解除嚴重阻礙當地銀行及商業發展的制裁措施。

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責任編輯：李俊儀