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【人力資源】區塊鏈技術應用 　HR管理新突破

商業 14:08 2022/04/04

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區塊鏈（blockchain）技術藉加密技術保障數據資料庫安全，該技術以點對點方式進行系統交易及訊息記錄。隨區塊鏈技術成熟，人力資源部門也開始探討相關應用區塊鏈的可能性，更有助簡化運作及管理。據英國《hrnews》報告指，運用區塊鏈技術可提升效能及防止資料外洩，助人力資源部門處理下列日常7項工作時，節省管理時間及減低出錯機會。

【熱門職業】元宇宙職位需求創新高　 UI用戶界面規劃最熱門

1.保持員工資料更新：HR管理員工資料，是人力資源最費時的工作，運用區塊鏈的加密技術，能以更安全及不易篡改的數據庫技術，處理及更新員工資料時節省不必要時間。

2.追蹤員工績效：區塊鏈技術平台也可用於管理及觀察員工績效，人力資源部門可透過對每名員工資料詳細的追蹤及分析，對每名員工作績效評核。而此數據資料更可用於晉升、加薪等管理。

3.管理員工工資：每月HR要處理龐大的員工薪酬明細，區塊鏈系統能安全儲存薪酬訊息及糧單管理，以減低人為錯誤洩漏員工薪酬狀況。

【招聘技巧】招聘人才競爭大？　8招助小企擴招聘範圍

4.免黑客攻擊洩漏員工資料：中小企業面對數百及數千名員工資料，也需注意員工個人資料安全，藉區塊鏈安全特性，設定HR人員存取權限，可減低因電腦系統受黑客攻擊時，洩漏員工個人私穩及企業重要數據的風險。

5.區塊鏈訊息防篡改：重要機密資訊可透過區塊鏈通信系統傳達，除具高保密性外，區塊鏈訊息具防篡改功能，可讓公司機密信息以更安全方式傳遞。

6.加密貨幣支付薪酬：許多初創公司認為加密貨幣支付薪酬具高透明度及安全性，也可降低傳統企業發薪成本。但報告另指，以加密貨幣支付工資在貨幣價值不穩定的地區更見效果。

7.節省外判時間及成本：有區塊鏈初創公司正研究讓人力資源系統與外判服務供應商結合平台，以簡化尋找及篩選外判流程，助減低外判成本，令HR部門更易處理相關工作。

責任編輯：向頌勤

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