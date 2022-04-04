碧咸大仔要簽婚前協議 準新娘出身美國百億富豪家族

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn本周將於美國女演員Nicola Peltz，於美國佛羅里達周舉行耗資數千萬的豪華婚禮。英媒指準新娘Nicola出身有百億資產的富豪家族，因此Brooklyn與其早已簽署婚前協議。

哈里梅根無去菲臘親王追思會 料出席碧咸大仔婚禮 【下一頁】

英媒報道，碧咸（David Beckham）23歲大仔Brooklyn與27歲的Nicola Peltz，本周六（9日）將於女方家族名下、位於佛羅里達州棕櫚灘的豪宅舉行婚禮。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

據悉，這棟豪宅價值7,600萬英鎊（約7.81億港元），面積約4.4萬平方呎。雙方據報耗資300萬英鎊（約3,084萬港元）籌備婚禮，女方為猶太裔，婚禮將以猶太人儀式舉行。

而Nicola的父母在紐約附近更擁有一棟超級豪宅，內有27間睡房及一個私人溜冰場。

Nicola的父親Nelson Peltz為紐約對沖基金Trian Partners的聯合創始人，也是Wendy's等連鎖企業的非執行董事。

英媒形容Nelson Peltz的身家約有13億英鎊（約133.65億港元），力壓身家為3.8億英鎊（約39億港元）的準親家碧咸夫婦。英媒更指Brooklyn與Nicola已經簽署了婚前協議。

賊仔闖碧咸倫敦4億豪宅 細仔回家搖醒先知被盜 【下一頁】

據悉，碧咸與妻子維多利亞（Victoria Beckham）等家人已飛往美國邁阿密準備婚禮事宜，包括女兒Harper及維多利亞的姪女Libby Adams。

維多利亞的同名時裝品牌Victoria Beckham成立多年，不過Nicola未有勞煩未來奶奶幫手，而是聘用荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）的御用設計師Leslie Fremar，前往意大利的Valentino總部挑選婚紗及禮服。

據悉，Nicola最終選擇Valentino品牌創意總監Pierpaolo Piccioli親自設計的禮服。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲