  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (一) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬經濟】前財爺曾俊華夥拍日本畫家 推3,000個Choi Yeah NFT助初創

理財智慧 14:25 2022/04/04

分享：

近年Web3及DeFi等概念大熱，前財爺曾俊華亦宣布進軍NFT（非同質化代幣）領域。曾俊華今日在社交媒體表示，他將會夥拍日本畫家推出「Choi Yeah NFT」。根據項目的官網顯示，「Choi Yeah NFT」將於本月11日公布有關發行及Whitelist的詳情。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

曾俊華在其Facebook專頁以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題發表帖文，透露邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi），為他設計了3,000個「Choi Yeah NFT」，他指出這個NFT不只是一個頭像，「擁有者更會在發行後的一年內，收到我為香港人挑選的6件小禮物，或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來我有份的Web3企劃。」

他同時亦寄語勉勵香港人，表示「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。」「疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過。但我和五年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去。我希望香港人在困難時刻可以更加開心。」

部分「Choi Yeah NFT」率先睇：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

他在帖文中透露，今次送出的NFT，亦將會實際地支持年輕人的夢想，這個NFT日後所有交易的10%，將會用作回饋初創社群。「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」

關於Choi Yeah的詳情，他透露將會於choiyeah.io上公布。他最後祝福大家：「祝香港病毒退散，香港人身體健康！」

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文
 

開啟hket App，閱讀全文
虛擬貨幣 NFT 曾俊華

上一篇文章

【房策鬆綁】浙江衢州取消限購限售 成內地首例 內房股顯著造好 碧桂園急升9%

下一篇文章

【電動車】Tesla上海工廠今仍然關閉 未預復產時間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款