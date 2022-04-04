【虛擬經濟】前財爺曾俊華夥拍日本畫家 推3,000個Choi Yeah NFT助初創

近年Web3及DeFi等概念大熱，前財爺曾俊華亦宣布進軍NFT（非同質化代幣）領域。曾俊華今日在社交媒體表示，他將會夥拍日本畫家推出「Choi Yeah NFT」。根據項目的官網顯示，「Choi Yeah NFT」將於本月11日公布有關發行及Whitelist的詳情。

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曾俊華在其Facebook專頁以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題發表帖文，透露邀請了日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi），為他設計了3,000個「Choi Yeah NFT」，他指出這個NFT不只是一個頭像，「擁有者更會在發行後的一年內，收到我為香港人挑選的6件小禮物，或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等，同時更可優先參與部份活動，及未來我有份的Web3企劃。」

他同時亦寄語勉勵香港人，表示「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。」「疫情、經濟、自身去留，令大部份市民的生活都不易過。但我和五年前一樣，相信香港人，相信香港，相信難關總會過去。我希望香港人在困難時刻可以更加開心。」

部分「Choi Yeah NFT」率先睇：

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他在帖文中透露，今次送出的NFT，亦將會實際地支持年輕人的夢想，這個NFT日後所有交易的10%，將會用作回饋初創社群。「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」

關於Choi Yeah的詳情，他透露將會於choiyeah.io上公布。他最後祝福大家：「祝香港病毒退散，香港人身體健康！」

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責任編輯：嚴浩文

