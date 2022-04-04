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【烏克蘭戰爭】澤連斯基驚喜現身格林美獎 促「音樂填補沉默」

環球社會熱點 14:03 2022/04/04

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烏克蘭總統澤連斯基多次在國際舞台發聲，呼籲全球社會支持烏克蘭對抗俄羅斯。澤連斯基於美國當地時間周日（4日）驚喜現身格林美頒獎典禮，以視像形式發表演說，敦促音樂人以音樂填補沉默。

衛星照揭基輔疑似亂葬崗 長近14米壕溝 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在64屆格萊美頒獎典禮（Grammy Awards）發表預錄講話，他表示沒有比戰爭更阻礙音樂，戰爭無法選擇誰倖存下來、誰永遠沉寂。烏克蘭的音樂人正穿著避彈衣而非燕尾服，在醫院為傷者唱歌。

俄羅斯的炮彈為烏克蘭帶來死寂，澤連斯基籍此敦促業內音樂人以「音樂填補沉默」，用音樂訴說故事，用任何方式支持烏克蘭，直至和平到來。他指無論如何，音樂突破一切界限，烏克蘭人會繼續捍衛生活、愛及發聲自由。

最後澤連斯基點名烏克蘭數個城市，表示希望這些城市的民眾，能像格林美獎參與者一樣，可以自由生活。

    點擊圖片放大
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基輔外圍發現逾400平民屍體 俄否認犯戰爭罪 【下一頁】

美國歌手John Legend其後演唱歌曲「Free」，多位烏克蘭音樂家、詩人亦加入表演，螢幕播放著當地戰爭相片。

早前有外媒報道指，澤連斯基亦曾與奧斯卡頒獎禮主辦方討論，希望發表講話，但最終主辦方刻意迴避烏克蘭局勢而未能成事。

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責任編輯：郭麗明

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