【房策鬆綁】浙江衢州取消限購限售 成內地首例 內房股顯著造好 碧桂園急升9%

浙江衢州市發布《關於促進市區房地產業良性循環和健康發展的通知》（下稱「通知」），非本市戶籍家庭、個體工商戶及由自然人投資或控股的企業，視同本市戶籍家庭執行相關購房政策。

受消息刺激，今日內房股普遍造好，截至下午2時，碧桂園（02007）報6.39元，升9%；中國海外（00688）報24.95元，升7.8%；龍湖集團（00960）報42.85元，升4.6%；華潤置地（01109）報38.3元，升2.7%。

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此外，通知發布後市區新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網簽的144平方米及以上新建商品住房不限售，土地出讓公告裡有特別約定的除外。

通知顯示，完善住房預售管理，嚴格執行商品住房預售許可政策，除土地出讓公告對預售規模作出特殊約定外，申請商品住房（含排屋）預售的，每期建築面積不少於2萬平方米；其中申請純排屋預售的，每期建築面積不少於1萬平方米；尾期建築面積達不到前述要求的，須一次性申請預售。

今年3月以來，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島即墨等地，紛紛取消限購、限售等限制性措施，而衢州更是今年全國第一個同時取消限購和限售的城市，對內地放寬樓市措施有非常強烈的正面訊號。

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記者：李兆明