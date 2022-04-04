【網絡安全】黑客假冒香港警察網站作釣魚攻擊　HKCERT籲小心辨別

▲ 香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日收到一宗涉及假冒香港警察網站的釣魚攻擊，指用戶瀏覽太多色情網站，要求其提供信用咭資料來繳交數千元罰款，若不遵從就會刪除有關人士裝置內的所有檔案。

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日收到一宗涉及假冒香港警察網站的釣魚攻擊，指用戶瀏覽太多色情網站，要求其提供信用咭資料來繳交數千元罰款，若不遵從就會刪除有關人士裝置內的所有檔案。HKCERT呼籲市民小心辨別網站真偽，並提供多項建議提防釣魚攻擊。

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HKCERT指，該假冒網站及機構標誌與真香港警察網站無異，內容指有關人士瀏覽過多太多色情網站，因此要求其提供信用咭資料來繳交數千元罰款，若不遵從就會刪除其裝置內所有檔案，以防止其散播色情資訊。

中心分析後發現，該假網站是採用近期再興起的Browser in the Browser（BitB）嵌入式瀏覽器攻擊。用戶所見到的網址列、工具列和索引標籤只是黑客利用JPG方式製作出來，當瀏覽器進入全屏幕模式時，真網址列會被隱藏，令整個網頁外觀與真正的香港警察網站一樣。

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HKCERT已聯絡相關服務供應商移除該網站，但相信這類釣魚攻擊會持續演變，因此提供幾項建議給市民：



（1）留意網站連結的串法，因假網站是不可以使用該機構的網址（例如攻擊者只能以hkcert.co 假冒 hkcert.com）；

（2）點擊任何連結前必須考慮連結的真偽和傳送者是否可信；

（3）只在可信的設備下進行信用卡付款；

（4）確認是否付款到可信的機構；

（5）如有任何懷疑，應致電該機構查詢；

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責任編輯：廖淑瑩