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【大行報告】瑞銀：港企盈利預測增長低於市場預期　看好3類股份、最不看好地產股（附偏好股份名單）

股市 14:28 2022/04/04

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【大行報告】瑞銀下調港企盈利預測增長　看好3類股份、最不看好地產股（附偏好股份名單）

港股業績期已過，瑞銀發表最新港股策略報告，大部份MSCI香港指數成份股均已公佈去年業績，純利及收入增長分別是16%及11%，低於去年底所預測的水平。瑞銀最新調低今明兩年MSCI香港成份股盈利預測增長，並公布最新偏好股份名單。

瑞銀看好股份名單

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截至3月底止，已有94%MSCI香港指數成份股公佈去年業績，去年下半年盈利大致與上半年持平。展望今年，瑞銀指疫情下宏觀經濟疲弱將轉化為較低的盈利增長，MSCI香港指數今明兩年每股盈利增長預測為8%至11%，低於市場預測的15%至16%增長。

不過，單是3月份，市場已將今明兩年MSCI香港指數成份股每股盈利預測下調3%至4%，瑞銀料情況短期將持續，因疫情干擾下本地經濟與中港通關前景受累，導致港股盈利預測遭到下調。

瑞銀：看好銀行、高息及中港通關受惠股　最不看好本地地產股

行業方面，瑞銀發現盈利降幅最大的主要是濠賭股、金融股及電訊股，反觀運輸股與綜合企業，盈利預測則獲上調。

瑞銀又表示，MSCI香港指數的預測市盈率為14.8倍，低於2016至2018年即前一加息周期下的15.1 倍。該行料估值下調空間有限，連同盈利增長，兩者將成MSCI香港指數的主要回報動力。

縱使如此，瑞銀對MSCI香港指仍僅審慎樂觀，繼續看好本地銀行股、高息股及中港通關受惠股，至於最不看好的板塊則是本地地產股。

【石Sir一周前瞻及異動股】第一拖拉機、首鋼資源、深圳國際、江蘇寧滬高速、深圳高速及安徽皖通

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