【消費券2022】恒基推「消費券購物二重賞」 累積消費滿5,000元可賺430元回贈 另額外提供1小時泊車優惠

新一輪消費券於周四（7日）派發，恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，涵蓋七大商場，當中包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將推出「消費券購物二重賞」，H·COINS會員於推廣期內，累積消費5,000元，可賺額外430元獎賞。

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由4月14日至6月10日，H·COINS會員只需要以四大電子消費平台，包括支付寶香港、八達通、 Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK，於恒基地產旗下七大商場超過1,000間零售或餐飲商戶單一消費每滿200元，經H·COINS手機APP自助上載或親臨商場禮賓會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲贈電子印花1枚，集齊2枚電子印花，即有機會獲得30元恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次。

與此同時，H·COINS會員於推廣期內以4大電子消費平台累積消費滿5,000元，即有機會額外獲贈400元恒基地產旗下商場電子禮券 ，包括200元購物電子禮券及200元餐飲電子禮券。

除了消費獎賞外，商場亦帶來額外免費泊車優惠。由即日起，顧客於晚上6時後於指定商場內消費滿指定金額，即可享額外1小時免費泊車，當中包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、利奧坊、粉嶺中心、H Zentre、宏利金融中心商場及逸峯廣場。

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H·COINS「消費券購物二重賞」獎賞詳情：

推廣日期： 2022年4月14日至6月10日或換完即止 參與商場： MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊 參加辦法： 第一賞： 每消費滿200元或以上並成功賺取COINS可獲得電子印花1枚，集齊2枚電子印花，將有機會即時獲取30元恒基地產旗下商場購物電子禮券一張。會員只需於手機APP內打開印花收集卡即可參與換領。每位合資格會員於推廣期內最多可以獲贈一次30元恒基地產旗下商場購物電子禮券。電子禮券由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」。 註：30元購物電子禮券有效期為換領日起計三個月內 第二賞： 累積消費滿5,000元或以上並成功賺取COINS，將有機會即時獲取額外400元恒基地產旗下商場電子禮券一次 (包括50元購物電子禮券及50元餐飲電子禮券各四張) ，同樣會由系統自動發放至合資格會員手機APP內的「我的錢包」。 註：50元購物電子禮券及50元餐飲電子禮券有效期為7月1日至9月30日 所有獎賞名額有限，先到先得，送完即止。

額外1小時免費泊車優惠詳情：

推廣日期： 即日起至另行通知 參與商場： MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、沙田中心．沙田廣場、利奧坊、粉嶺中心、H Zentre、宏利金融中心商場及逸峯廣場 參加辦法： 顧客於商場內電子消費滿指定金額，包括最少一張消費時間為晚上6時後的發票，即可享額外1小時免費泊車優惠。 註：優惠只適用於指定商場及其商戶發出之發票，並需成功換領商場免費泊車優惠。

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責任編輯：羅浩濂