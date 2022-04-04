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【NFT】曾俊華推出「Choi Yeah NFT」　日後所有交易10%將回饋初創

科技 13:16 2022/04/04

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「前財爺」曾俊華在Facebook以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題，宣布將推出3,000個「Choi Yeah NFT」。（曾俊華Facebook截圖）

特首林鄭月娥剛宣布不會參選下任特首，當年與她競選特首的「前財爺」曾俊華也有新動作，宣布將推出「Choi Yeah NFT」，並表示該NFT日後所有交易的10%，將回饋初創社群。現時他已將其個人Facebook頭像，更換成該NFT圖片。

【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》　推解謎NFT遊戲

曾俊華在Facebook以「我不是財爺 以後叫我Choi Yeah！」為題，宣布將推出3,000個由日本畫家山内庸資（Yosuke Yamauchi）設計的「Choi Yeah NFT」。他在帖文中表示：「短短幾年，世界不再一樣。社會更多紛亂，更多擔心，同時靜悄悄地走入了Web3的宇宙。」並勉勵香港人在疫情下加油，相信難關總會過去。

【烏克蘭NFT】烏克蘭將開設NFT博物館　推出54個NFT記錄戰爭事件

禮物或是一首詩、一首歌

曾俊華表示，這個NFT不只是一個頭像，擁有者將會在發行後的一年內，收到他為香港人挑選的6件小禮物，「或許是我看到的一首詩、一首歌、一篇文等等」，同時更可優先參與部份活動，以及未來曾俊華有份的Web3企劃。

此外，曾俊華強調這次送出的NFT，其日後所有交易的10%，將會實際地支持年輕人的夢想，回饋初創社群。他指出：「因為我相信，無論如何，年輕人將會是我們社會的未來。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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