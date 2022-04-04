  • 25°C
香港時間 : 2022404日 (一) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】Tesla上海工廠今仍然關閉 未預復產時間

環球政經 14:04 2022/04/04

分享：

據《路透社》引述一份特斯拉（Tesla，TSLA）的內部通知，其上海工廠不會在周一（4日）復工。

早前《路透社》引述知情人士報道，Tesla計劃從周一開始恢復其上海工廠的生產活動。然而，Tesla其後發出內部通知，表示周一的復產計劃現已被取消，通告沒有詳細說明原因和復產時間。

受疫情影響，由於上海市政府對工廠所在的浦東地區實施兩階段封鎖 ，該工廠自上月28日開始停工。據報導稱，Tesla原本只打算停產4天，即周五（1日）起復產，但當局繼續分區封控浦東地區，Tesla之後決定取消復產安排。當地昨天（3日）和今天（4日）在全市分別進行抗原檢測（快速測試）和核酸檢測。

是次是該工廠自2019 年底啟動以來最長的一次停工。Tesla在其上海工廠每周生產6,000輛Model 3和1萬輛Model Y。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
疫情 電動車 Tesla 上海

上一篇文章

【房策鬆綁】浙江衢州取消限購限售 成內地首例 內房股顯著造好 碧桂園急升9%

下一篇文章

【消費券2022】恒基推「消費券購物二重賞」 累積消費滿5,000元可賺430元回贈 另額外提供1小時泊車優惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【帶你睇盤】德福花園極高層連裝修　即買即可入住　兩房首期67萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
【有相睇】北角尚譽193呎納米樓　5年貶值近70萬
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
洪水橋柏雨花園兩房連車位463萬沽　上手業主2008年以60萬買入
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
【AAPL】郭明錤：蘋果最早或於2025年推可折疊產品
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款