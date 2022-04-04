【電動車】Tesla上海工廠今仍然關閉 未預復產時間

據《路透社》引述一份特斯拉（Tesla，TSLA）的內部通知，其上海工廠不會在周一（4日）復工。

早前《路透社》引述知情人士報道，Tesla計劃從周一開始恢復其上海工廠的生產活動。然而，Tesla其後發出內部通知，表示周一的復產計劃現已被取消，通告沒有詳細說明原因和復產時間。

受疫情影響，由於上海市政府對工廠所在的浦東地區實施兩階段封鎖 ，該工廠自上月28日開始停工。據報導稱，Tesla原本只打算停產4天，即周五（1日）起復產，但當局繼續分區封控浦東地區，Tesla之後決定取消復產安排。當地昨天（3日）和今天（4日）在全市分別進行抗原檢測（快速測試）和核酸檢測。

是次是該工廠自2019 年底啟動以來最長的一次停工。Tesla在其上海工廠每周生產6,000輛Model 3和1萬輛Model Y。

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責任編輯：黃苑筠