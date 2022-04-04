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【大行報告】對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價

股樓投資 15:09 2022/04/04

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瑞銀發表最新一份本港市場策略報告，指出約94%的MSCI香港指數成份股公布的去年業績，總體純利及收入分別按年升16%及11%，基於新冠疫情令宏觀經濟增長放緩，料MSCI香港指數成份股今明兩年每股盈利增長介乎8%至11%，將低於市場預期增長15%至16%水平。

瑞銀最喜愛港股名單及目標價一覽：

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該行對MSCI香港指數持謹慎樂觀態度，目前估值相當於預測未來市盈率14.8倍，低於歷史均值0.4個標準差，並指出部分同業於3月已下調MSCI香港指數成份股今明兩年每股盈利預測3至4%，但該行相信再明顯下調盈利預測空間有限，並指盈利增長將成為指數主要驅動力，當中較看好香港銀行、高息及通關受惠股，而最不喜歡的板塊是本港房地產。

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記者：郭秀慧

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瑞銀 港股 目標價 每股盈利 市盈率 MSCI香港指數 大行報告

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