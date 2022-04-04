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【新冠疫情】致EasyJet人手不足 取消約百航班

環球社會熱點 13:15 2022/04/04

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歐洲多國選擇與新冠肺炎病毒共存，開放外國旅客入境。但英國廉航公司易捷航空宣布，歐洲新冠肺炎感染率高企，公司員工患病率亦高於正常水平，周一需取消約100架航班。易捷航空強調，取消航班數目僅佔其整體航班的一部分，公司已聯絡受影響客戶跟進。

英首相府收多張罰單 涉菲臘親王喪禮前一晚開派對 【下一頁】

易捷航空（EasyJet）宣布周一（4日）取消約100班航班，其中包括62趟英國航班。易捷航空透露，公司曾試圖通過使用後備機組人員解決問題，但仍被迫提早取消部分航班。易捷航空強調，被取消航班僅佔其周一航班一小部分，公司周一共約有1,645趟航班。

易捷航空發言人表示，目前歐洲新冠病毒感染率高企，與其他企業一樣，易捷航空僱員確診率依然高於正常水平，對由此造成的任何不便深表歉意。發言人指公司已聯繫受影響客戶，客戶可選擇重新預定替代航班、接受代金券或退款。

英國5至11歲童開打疫苗 僅3分1劑量 【下一頁】

隨著復活節假期開始，民眾外出需求不斷增加，惟據報不少機場的人員短缺情況仍然持續，辦理安檢及登機手續隊伍大排長龍。英國廣播公司（BBC）周日（3日）引述旅客報道指，曼徹斯特機場（Manchester Airport）情況十分可怕，目睹顧客及員工都曾落淚場面。曼徹斯特機場為事件致歉，並承認目前服務水平低於公司旨在提供的標準。

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責任編輯：李俊儀

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