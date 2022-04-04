▲ 【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高 財匯局擬10月1日履行新職能

財經事務及庫務局局長許正宇出席立法會財經事務委員會會議時表示，財務匯報局計劃今年10月1日實施新會計專業規管制度，並易名「會計及財務匯報局（會財局，AFRC）」，從會計師公會轉移會計專業規管職能作獨立規管。

許正宇續指，過去三個月多次接觸會計業界組織及代表，建議修改會計師公會理事會選舉，稱可以更有效適應在新會計專業規管制度下的專業功能，同樣見標在2022年落實修訂。

港府建議修例主要涉及3大方向，但不包括會計師公會早年通過的「一人一票選會長」要求。

港府三大建議 會計師公會不落實「一人一票選會長」

港府提出的會計師公會理事選舉建議包括：

1）提高提名門檻

從現時只須1名會計師提名及1名會計師和議，增至1名會計師提名及9名會計師和議，並須另外獲兩名新會計專業規管制度下的會財局諮詢委員會成員和議。

2）統一選舉周期

從每年1次改選半數即7位選任理事，修改為每兩年一次改選所有14位選任理事。該屆曾任副會長的理事如有意繼續服務，可在取得所需候選人提名後，自動當選為新一屆的當選理事。

值得注意，現行公會理事會共有21席，僅14席由選舉直接產生，政府委任理事、官員合佔6席，另外上屆會長為當然理事。

3）優化公會選舉以及大會的行政程序

許正宇稱，公會現屆理事會、主要會計組織及會計專業代表的現有的領導層，普遍支持港府建議方案。

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