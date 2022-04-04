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【Android手機】Google Pixel 7 Pro渲染圖曝光　首款搭載Android 13旗艦手機

科技 14:00 2022/04/04

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Google Pixel 7 Pro後置鏡頭採用「感嘆號」設計，和最近在網上流傳的iPhone 14 Pro渲染圖的「感嘆號」設計頗為相似。（網上圖片）

Google 在去年推出的智能手機Pixel 6系列上，搭載了自家研發的Tensor芯片，Google表示該芯片使Pixel 6、Pixel 6 Pro成為至今為止最快、最智能、最安全的Pixel手機。

【Sim卡末日】實體SIM卡即將成歷史？　外媒爆Android 13採用先進eSIM卡技術

有傳將於10月推出的Google Pixel 7 Pro，其渲染圖近日也在網絡曝光，除將繼續搭載Tensor芯片外，更會是首款搭載Android 13操作系統的旗艦手機。

從該渲染圖可見，Pixel 7 Pro 將基本延續上一代的設計，正面將採用時下主流的居中挖孔全面屏，同時屏幕四邊均非常窄，其中只有「下巴部分」略寬一點，整體的屏幕佔比很高。

【Android】Google終下放新功能　舊版本Android可使用私隱權限管理功能

值得注意的是，其後置鏡頭的採用了「左邊一個膠囊形、右邊一個圓形開孔」設計，這和最近在網上流傳的iPhone 14 Pro渲染圖的「感嘆號」設計也是頗為相似。

配備潛望式變焦鏡頭

此外，Pixel 7 Pro在右側的圓形開口中還配備了潛望式變焦鏡頭（Periscope Telephoto Lens），這在現有的Android旗艦機上是非常少見，這將可帶來更好的變焦性能。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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